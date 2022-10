Relief-Aktie verliert: Relief lanciert PKU Golike in USA und erhöht Aktienkapital

Es wird zur Behandlung der Phenylketonurie (PKU) eingesetzt, einer angeborenen, erblichen Erkrankung des Eiweiss-Stoffwechsels. Mit der Lancierung werde eine Meilensteinzahlung an APR Applied Pharma Research fällig, kündigte Relief am Montag an.

Der Meilenstein geht auf die Vereinbarung zwischen Relief und den ehemaligen Aktionären von APR Applied Pharma Research SA vom Juni 2021 zurück. Entsprechend werde Relief nun eine Barzahlung in Höhe von 2,8 Millionen Franken und eine Aktienzahlung in Höhe von etwa 150 Millionen Relief-Stammaktien leisten.

Die Aktien für die Transaktion werden laut Mitteilung aus den bereits ausgegebenen Aktien stammen, die die Reserve für eigene Aktien von Relief bilden. Um diese Reserve wieder aufzufüllen, habe der Verwaltungsrat die Ausgabe von 200 Millionen Aktien aus dem genehmigten Aktienkapital von Relief genehmigt. Die neuen Aktien werden demnach vollständig zum Nennwert von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft gezeichnet und werden am oder um den 17. Oktober 2022 an der SIX Swiss Exchange notiert.

An der SIX geht es für die Relief-Aktie zeitweise 0,34 Prozent auf 0,03 CHF nach unten.

Genf (awp)