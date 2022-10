Relief-Aktie steigt: Relief setzt Rechtsstreit mit NRx noch länger aus

Entsprechend haben sie sich darauf geeinigt, die Aussetzung des Streits bis zum 7. November 2022 zu verlängern, teilte Relief am Mittwoch mit.

Dies gebe beiden Parteien Zeit, den vorläufigen Prozessvergleich abzuschliessen. Weiterhin könne aber nicht garantiert werden, dass die Parteien ihren vorgeschlagenen Vergleich erfolgreich abschliessen werden.

Die rechtliche Auseinandersetzung hatte im vergangenen Herbst begonnen und zieht sich seither hin. Ende August hatten sich die beiden Unternehmen dann darauf geeinigt, innerhalb von 30 Tagen einen Vergleich auszuarbeiten. Gleichzeitig hatten sie vereinbart, den Rechtsstreit für weitere 60 Tage auszusetzen, um die Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Vergleichsvereinbarung und der damit verbundenen Bedingungen zu ermöglichen.

Die Relief-Papiere zeigen sich am Mittwoch an der SIX freundlich und steigen zeitweise um 4,69 Prozent auf 0,0267 Franken an.

