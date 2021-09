Relief-Aktie steigt: Relief lanciert Kautablette gegen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie

Die Kautablette PKU Golike Krunch komme in Deutschland und Italien auf den Markt, teilte das Westschweizer Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.

Man plane, in den kommenden Monaten den Vertrieb der Kautablette auf weitere Länder in Europa auszuweiten, erklärte APR-Chef Paolo Galfetti. Nachdem PKU Golike Krunch den Status eines Arzneimittels für seltene Krankheiten erhalten habe, prüfe man die weitere Entwicklung als rezeptpflichtiges Produkt für die USA. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie führt dazu, dass die mit der Nahrung aufgenommene Aminosäure Phenylalanin, die ein normaler Bestandteil aller tierischen und pflanzlichen Eiweisse ist, im Körper nicht normal verarbeitet werden kann. Es entstehen Stoffwechselprodukte, die für das Gehirn giftig sind. Unbehandelt führt die Krankheit zu Hirnschäden. Laut Relief leiden 350'000 Menschen unter Phenylketonurie.

An der SIX klettern Relief-Papiere am zeitweise um 2,64 Prozent auf 0,16 Schweizer Franken.

