Relief-Aktie: Relief und Acer bekommen US-Zulassung für Olpruva - Änderung bei geplantem US-Listing

Die US-Gesundheitsbehörde habe den Einsatz des Mittels zur Behandlung von Patienten mit Harnstoffzyklus-Störungen (UCDs) zugelassen, teilte Relief am Dienstag mit.

Olpruva wurde den Angaben zufolge als orale Suspension zugelassen. UCDs sind eine Gruppe seltener genetischer Erkrankungen, die zu einer schädlichen Ammoniakbildung im Blut führen können.

Relief und Acer hatten im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von Olpruva abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung behält Acer laut Mitteilung die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in den USA, Kanada, Brasilien, der Türkei und Japan.

Relief Therapeutics mit weiterer Änderung bei geplantem US-Listing seiner ADRs

Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics hat weitere Änderungen zu seinem geplanten US-Listing bekanntgegeben. So habe man bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen Änderungsantrag eingereicht, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.

In diesem "Amendment No. 2" gehe es vor allem um eine Vereinbarung, die Relief 2021 mit APR Applied Pharma Research abgeschlossen habe und die nun in dem Antrag für die geplante Kotierung der ADRs (American Depositary Receipts) berücksichtigt werden solle.

Pläne für ein US-Listing hatte Relief Therapeutics erstmals im November 2021 bekanntgegeben. Seither gab es zahlreiche Änderungs- und Anpassungsanträge.

hr/ys

Genf (awp)