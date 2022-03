Relief-Aktie leicht im Minus: Relief Therapeutics rutscht tiefer in die roten Zahlen

Für die weiteren Projekte stehen dem Unternehmen Barmittel in Höhe von 44,8 Millionen Franken zur Verfügung.

Damit sei man bis ins kommende Jahr finanziert, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.

Im vergangenen Jahr standen Einnahmen von insgesamt 4,5 Millionen Franken Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Höhe von 19 Millionen gegenüber. Im Vorjahr lagen die Forschungskosten bei 13,7 Millionen. Relief begründet den Anstieg mit der Entwicklung von ACER-001 in den USA und Entwicklungsaktivitäten für RLF-100. Darüber hinaus habe man in die Entwicklung der Technologieplattformen von APR investiert.

Die Personalkosten haben sich 2021 auf 9,1 Millionen vervielfacht. Durch die Unternehmenszusammenschlüsse mit APR und AdVita habe sich die Zahl der Vollzeitäquivalente und Berater von einem Dutzend auf sechs Dutzend erhöht, so Relief.

Entsprechend stieg der Verlust im Gesamtjahr gegenüber 2020 deutlich an auf 34,7 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte er bei 7,8 Millionen gelegen.

Mit Blick nach vorne heisst es, man werde auch weiterhin eng mit dem Partner Acer Therapeutics an einer möglichen Markteinführung von ACER-001 in den USA zusammenarbeiten. Dieser Kandidat soll zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen eingesetzt werden. Hierzu habe Acer in den USA bereits einen Zulassungsantrag bei der FDA gestellt. Zudem soll ACER-001 im Laufe des Jahres 2022 in einem klinischen Programm zur Behandlung der Ahornsirup-Urin-Krankheit geprüft werden.

Die Akquisition der AdVita Lifescience GmbH im Jahr 2021 wiederum habe ein wichtiges geistiges Eigentum geliefert, das eine verbesserte Formulierung zur Inhalation von RLF-100 (Aviptadil) abdecken könnte, die nun für verschiedene Lungenkrankheiten entwickelt werde.

An der SIX zeigt sich die Relief-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,23 Prozent schwächer bei 0,064 Franken.

hr/ys

Genf (awp)