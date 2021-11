Relief-Aktie gesucht: Relief Therapeutics will ADR-Programm in USA auflegen

Es hat dazu eine entsprechende Erklärung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht, wie Relief am Mittwochabend mitteilte.

Das ADR-Programm solle dereinst die bestehende Primärkotierung an der Schweizer Börse SIX ergänzen, heisst es weiter. Zur Depotbank für das ADR-Programm habe man JPMorgan auserkoren.

Ein ADR ähnelt einem Aktienzertifikat und wird von einer von einem Unternehmen ernannten Depotbank in den Vereinigten Staaten ausgegeben, um eine oder mehrere sogenannte American Depositary Shares (ADS) zu verbriefen. Im Falle von Relief soll jedes ADS einhundertfünfzig Stammaktien von Relief repräsentieren.

Für US-Anleger sei das ADR-Modell attraktiv, weil sie so ausländische Aktien kaufen könnten, ohne eine grenzüberschreitende Transaktion zu vollziehen. Ausserdem seien die Preise in US-Dollar ausgegeben und die entsprechenden Papiere könnten auf dem OTC-Markt gehandelt werden.

An der SIX weisen Papiere von Relief Therapeutics am Donnerstag zeitweise ein Plus von 6,07 Prozent auf 0,09 Franken aus.

