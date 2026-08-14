Relic Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Relic Technologies präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -1.16 INR. Ein Jahr zuvor waren -7.250 INR je Aktie erzielt worden.

Relic Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch