Relic Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Relic Technologies präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.9 Millionen INR – eine Minderung von 38.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch