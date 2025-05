Reliance- und BP-Aktien uneins: Mögliches interesse von Reliance, Apollo und Lone Star an BPs Castrol beflügelt

Wie Bloomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, werden erste indikative Angebote in einigen Wochen erwartet. Dabei dürfte die saudi-arabische Aramco ein Gebot in Erwägung ziehen. Das Schmierstoffgeschäft könnte 8 bis 10 Milliarden US-Dollar einbringen. Dem Bericht zufolge hat BP bereits Informationen über den Geschäftsbereich an andere potenzielle Bieter wie Brookfield Asset Management und Stonepeak Partners geschickt.

Vertreter von BP, Apollo, Lone Star, Brookfield und Stonepeak lehnten eine Stellungnahme ab, während ein Vertreter von Reliance laut Bloomberg nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte.

Die BP-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 3,59 Euro. Für die Papiere von Reliance geht es im NYSE-Handel derweil um 1,56 Prozent abwärts auf 295,56 US-Dollar.

DOW JONES