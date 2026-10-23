Reliance Steel Aluminum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Reliance Steel Aluminum stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 7.84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch