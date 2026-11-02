Reliance Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reliance Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18.88 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13.42 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Reliance Industries im vergangenen Quartal 3’306.01 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reliance Industries 2’546.23 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch