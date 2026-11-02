Reliance Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Reliance Industries hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.88 INR gegenüber 13.42 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2’546.23 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3’306.01 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch