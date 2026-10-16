Reliance Industrial Infrastructure präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Reliance Industrial Infrastructure präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1.85 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliance Industrial Infrastructure noch ein Gewinn pro Aktie von 2.03 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 83.5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121.7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch