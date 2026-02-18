Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
18.02.2026 23:03:54
Reliance, Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Reliance, Inc. (RS) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $116.5 million, or $2.22 per share. This compares with $105.3 million, or $1.93 per share, last year.
Excluding items, Reliance, Inc. reported adjusted earnings of $125.5 million or $2.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $3.498 billion from $3.126 billion last year.
Reliance, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $116.5 Mln. vs. $105.3 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $1.93 last year. -Revenue: $3.498 Bln vs. $3.126 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.50 To $ 4.70
