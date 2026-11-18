Reliance Global Group hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -8.000 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reliance Global Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 26.40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch