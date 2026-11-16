Reliance Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Reliance Communications hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11.07 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9.840 INR je Aktie erzielt worden.

Reliance Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 790.0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 870.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch