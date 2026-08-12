Reliance Chemotex Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Reliance Chemotex Industries stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Reliance Chemotex Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.81 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.41 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Reliance Chemotex Industries mit einem Umsatz von insgesamt 988.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 923.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch