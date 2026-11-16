Relaxo Footwears informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Relaxo Footwears hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.46 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7.02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch