Relais Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Relais Group hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.180 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.29 Prozent auf 111.5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch