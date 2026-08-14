Relais Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Relais Group hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.09 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Relais Group mit einem Umsatz von insgesamt 110.5 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 33.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch