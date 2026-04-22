Rekordquartal für DroneShield und neue Kooperation - Aktie dennoch unter Druck

• DroneShield mit massivem Umsatzsprung• Rekordwerte bei den Bareinnahmen und starker Ausblick• Marktführerschaft bekräftigt

Der australische Spezialist für KI-gestützte Drohnenabwehr, DroneShield, hat das erste Quartal 2026 mit beeindruckenden Kennzahlen abgeschlossen. Mit einem Umsatz von 74,1 Millionen AUD gelang dem australischen Spezialisten für Drohnenabwehr eine Steigerung von 121 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Wert lag sogar über den jüngsten Prognosen, was das Management primär auf die punktgenaue Abwicklung von Lieferungen gegen Ende des Quartals zurückführte. Der Markt reagierte prompt: Die Aktie legte unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich zu und unterstrich das Vertrauen der Investoren in die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Stabilität durch wiederkehrende Software-Einnahmen

Ein besonders positiver Aspekt im Quartalsbericht ist die Entwicklung der Software-as-a-Service-Umsätze. Während das Hardware-Geschäft oft von grossen Einzelaufträgen geprägt ist, sorgt der SaaS-Bereich für eine zunehmend stabile Basis. Die Einnahmen in diesem Segment kletterten im Jahresvergleich um beeindruckende 205 Prozent auf 5,1 Millionen AUD. Damit macht die Software bereits knapp 7 Prozent des Gesamtumsatzes aus - eine Tendenz, die sich laut Unternehmensvision bis zum Jahr 2030 auf über 30 Prozent erhöhen soll. Diese Transformation hin zu einem hybriden Modell aus hochmoderner Sensorik und KI-gestützter Analyse-Software sichert DroneShield langfristige Kundenbindungen und attraktive Margen.

Finanzielle Schlagkraft und globale Vertriebspipeline

Die finanzielle Vitalität des Unternehmens spiegelt sich vor allem in den Bareinnahmen wider, die mit 77,4 Millionen AUD einen neuen Rekordwert erreichten. Dies entspricht einem Zuwachs von 360 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Dank eines positiven operativen Cashflows konnte DroneShield seine Cash-Reserven auf 222,8 Millionen AUD ausbauen. Dieses Polster ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel auf die enorme Nachfrage zu reagieren, die sich in einer Sales-Pipeline von 2,2 Milliarden AUD manifestiert. Besonders stark ist das Interesse derzeit in Europa und Grossbritannien, wo Projekte im Wert von über einer Milliarde AUD verfolgt werden, gefolgt von signifikanten Potenzialen in den USA und im asiatischen Raum.

Langfristige Vision und strategische Ziele

Für das weitere Geschäftsjahr 2026 ist DroneShield bereits jetzt bestens positioniert, da die bereits fest zugesagten Umsatzerlöse mit 154,8 Millionen AUD deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Das Management verfolgt das ehrgeizige Ziel, die Marke von einer Milliarde AUD Jahresumsatz bis 2030 zu durchbrechen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine breite Diversifizierung über verschiedene geografische Regionen und Endnutzergruppen hinweg. In einer Welt, in der die Bedrohung durch unbemannte Systeme stetig zunimmt, hat sich DroneShield von einem Nischenanbieter zu einem globalen Schwergewicht der Verteidigungstechnologie entwickelt, dessen Wachstumspotenzial laut Analystenmeinung noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Neue Kooperation mit Overland AI

Wie DroneShield gestern zudem in einer Pressemitteilung bekanntgab, bündeln der Drohnenabwehr-Spezialist sowie das Technologieunternehmen Overland AI in einer neuen Zusammenarbeit ihre Kompetenzen, um den Schutz für moderne Bodeneinsätze zu revolutionieren.

Im Zentrum dieser Kooperation stehe die Integration des Abwehrsystems DroneSentry-X Mk2 in das unbemannte Bodenfahrzeug ULTRA. Ziel der Partnerschaft ist es, autonome Plattformen, die in unwegsamem Gelände operieren, widerstandsfähiger gegen Bedrohungen aus der Luft zu machen. Während das Fahrzeug ULTRA speziell für komplexe und umkämpfte Umgebungen entwickelt wurde, sorgt die RfAI-Engine von DroneShield für die notwendige Echtzeit-Erkennung und Verfolgung von Drohnen.

Tom Branstetter, Vice President bei DroneShield, betont den strategischen Wert dieser Allianz: "Overland AI hat eine hochleistungsfähige autonome Bodenplattform entwickelt, die für die Realitäten moderner Einsätze ausgelegt ist.Durch die Integration von DroneSentry-X Mk2 stellen wir sicher, dass diese Plattformen mit umfassender Situationserkennung sowohl im Boden- als auch im Luftraum operieren."

Auch von Seiten Overland AI wird die Bedeutung der kombinierten Systeme hervorgehoben. Byron Boots, Mitbegründer und Geschäftsführer des Unternehmens, erklärt dazu: "Autonome Bodensysteme bieten in Kombination mit modularen Nutzlasten einen entscheidenden Vorteil. Die Integration von DroneShields DroneSentry-X Mk2 in ULTRA stellt sicher, dass unsere Plattform die Übersicht über Bedrohungen aus der Luft behält und gleichzeitig die Mobilität und Autonomie bewahrt, für die ULTRA entwickelt wurde."

Die DroneShield-Aktie gewann an der Börse in Sydney letztlich 0,52 Prozent auf 3,83 AUD.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch