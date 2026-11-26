Reko International Group hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.16 CAD. Im letzten Jahr hatte Reko International Group einen Gewinn von 0.180 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 10.8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.510 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Reko International Group ein EPS von 0.190 CAD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 44.36 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 42.15 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch