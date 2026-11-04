Reklaim legte Quartalsergebnis vor

Reklaim hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite standen 3.2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch