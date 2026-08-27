Reklaim legte Quartalsergebnis vor

Reklaim hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz lag bei 2.6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 102.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch