Rekah Pharmaceutical Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rekah Pharmaceutical Industry präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.12 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rekah Pharmaceutical Industry ein Ergebnis je Aktie von -0.360 ILS vermeldet.

Umsatzseitig standen 72.8 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 0.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rekah Pharmaceutical Industry 72.9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch