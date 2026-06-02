Rekah Pharmaceutical Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rekah Pharmaceutical Industry präsentierte in der am 31.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 ILS gegenüber -0.210 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 79.3 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch