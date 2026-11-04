Rejlerkoncernen (B): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rejlerkoncernen (B) hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.19 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.23 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rejlerkoncernen (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.07 Milliarden SEK im Vergleich zu 1.03 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.690 SEK sowie einem Umsatz von 1.10 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch