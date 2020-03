Reitmans (Canada) Limitée annonce des mesures importantes touchant ses employés dans le contexte de la crise de la COVID-19

MONTRÉAL, le 26 mars 2020 /CNW Telbec/ - La semaine dernière, le 17 mars, Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») a fermé, de façon volontaire et temporaire, l'ensemble de ses 587 magasins aux clients en soutien aux efforts collectifs pour limiter la propagation du virus, de même que pour protéger la santé et le mieux-être de ses employés et clients. Compte tenu de l'évolution rapide de la crise de la COVID-19, la Société confirme qu'elle gardera tous ses magasins fermés aux clients jusqu'à nouvel ordre.

De plus, Reitmans (Canada) Limitée a pris la décision nécessaire de mettre temporairement à pied 90 % de ses employés de magasins de détail canadiens, à travers l'ensemble de ses cinq marques, Reitmans, Penningtons, Addition Elle, RW&CO. et Thyme Maternité, à compter du 29 mars. Cette décision touche également environ 30 % des employés du siège social montréalais de la Société, à compter du 30 mars. En outre, tous les employés qui demeurent en poste doivent collectivement contribuer aux initiatives de réduction de coûts en cours.

Reitmans (Canada) Limitée continuera de surveiller de près l'évolution de la situation COVID-19 et de se conformer à toutes les directives des gouvernements à l'échelle municipale, provinciale et fédérale. La Société a l'intention de rappeler les employés touchés pour revenir travailler dès que possible.

Au moment présent, la Société est propulsée uniquement par les ventes en ligne et poursuit l'exploitation de son centre de distribution à Montréal avec des protocoles de nettoyage stricts et des mesures de distanciation sociale. Il est important de noter que, bien que le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture temporaire de l'ensemble des commerces et services non essentiels, les activités de commerce en ligne demeurent permises en tout temps, pour toutes les entreprises.

Stephen F. Reitman, président et chef de la direction de Reitmans (Canada) Limitée, a déclaré : « En plus de 90 ans d'histoire, nous n'avons jamais eu à recourir à des mesures aussi drastiques que celles annoncées aujourd'hui. Nous sommes très attristés par la situation, mais nous sommes également convaincus que nous faisons ce qu'il faut pour surmonter ces moments difficiles et nous positionner pour rebondir le plus rapidement possible. Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude à nos précieux employés et les remercier de leur soutien et de leur compréhension. Comme toujours, leur sécurité et le bien-être de leur famille sont des priorités absolues et nous continuerons de suivre les lignes directrices des autorités de santé publique fédérales, provinciales et locales. »

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant de vêtements spécialisés pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La Société emploie environ 7000 personnes et exploite 587 magasins, dont 260 Reitmans, 112 Penningtons, 79 Addition Elle, 81 RW & CO. et 55 Thyme Maternité. La Société est une société publique cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RET, RET-A). Pour plus d'information, visitez www.reitmanscanadalimited.com.

