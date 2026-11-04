Reitir fasteignafelag hf verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Reitir fasteignafelag hf hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.60 ISK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.30 ISK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5.00 Milliarden ISK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.63 Milliarden ISK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch