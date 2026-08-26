Reitir fasteignafelag hf stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reitir fasteignafelag hf hat sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Reitir fasteignafelag hf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.00 ISK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.40 ISK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Reitir fasteignafelag hf im vergangenen Quartal 5.07 Milliarden ISK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reitir fasteignafelag hf 4.47 Milliarden ISK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch