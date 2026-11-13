Reit 1 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reit 1 hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.19 ILS gegenüber 0.140 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 138.6 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 5.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131.6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch