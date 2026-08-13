Reit 1 legte Quartalsergebnis vor

Reit 1 lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.74 ILS, nach 1.04 ILS im Vorjahresvergleich.

Reit 1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130.8 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131.0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch