Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A im vergangenen Quartal 3.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A 1.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch