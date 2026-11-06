Reinvent Technology Partners Cons of 1 A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Reinvent Technology Partners Cons of 1 A hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 144.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reinvent Technology Partners Cons of 1 A einen Umsatz von 22.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch