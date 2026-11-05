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05.11.2026 23:40:27
Reinsurance Group Of America Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) on Thursday reported an increase in profit for the third quarter, as premiums increased 25 percent.
Net income available to RGA shareholders rose to $456 million, or $6.92 per share, from $253 million, or $3.81 per share, in the prior-year quarter.
Adjusted operating income increased to $558 million, or $8.49 per share, compared with $310 million, or $4.66 per share, a year earlier.
Consolidated net premiums climbed 25 percent to $5.35 billion from $4.28 billion. The latest quarter included approximately $800 million in single-premium pension risk transfer transactions in the U.S. Financial Solutions business, compared with no contribution from such transactions in the year-ago quarter.
The company's board declared a regular quarterly dividend of $0.98 per share, payable December 1, 2026, to shareholders of record as of November 17, 2026.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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