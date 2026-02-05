Reinsurance Group America Aktie 4857709 / US7593516047
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.02.2026 23:09:03
Reinsurance Group Of America Inc Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Reinsurance Group Of America Inc (RGA) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $463 million, or $6.97 per share. This compares with $148 million, or $2.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.6% to $6.635 billion from $5.241 billion last year.
Reinsurance Group Of America Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $463 Mln. vs. $148 Mln. last year. -EPS: $6.97 vs. $2.22 last year. -Revenue: $6.635 Bln vs. $5.241 Bln last year.
Nachrichten zu Reinsurance Group America Inc
|
04.02.26
|Ausblick: Reinsurance Group America verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Reinsurance Group America gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Reinsurance Group America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Reinsurance Group America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)