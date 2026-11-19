Rego Payment Architectures hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rego Payment Architectures ein Ergebnis je Aktie von -0.020 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch