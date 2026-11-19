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19.11.2026 06:37:00
Rego Payment Architectures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rego Payment Architectures hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rego Payment Architectures ein Ergebnis je Aktie von -0.020 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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