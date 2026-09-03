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03.09.2026 06:37:00
Regis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Regis hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42.58 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Regis 56.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 60.4 Millionen USD umgesetzt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2.41 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Regis 46.10 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 224.49 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Regis einen Umsatz von 210.13 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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