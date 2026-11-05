Regis Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Regis Industries hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Regis Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 6.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch