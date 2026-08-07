Regis Industries legte Quartalsergebnis vor

Regis Industries hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.060 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 94.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58.3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 30.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch