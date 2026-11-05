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05.11.2026 12:40:24
Regis Corporation Q1 Income Drops
(RTTNews) - Regis Corporation (RGS) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $0.524 million, or $0.18 per share. This compares with $1.356 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Regis Corporation reported adjusted earnings of $1.395 million or $0.48 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.8% to $54.338 million from $58.958 million last year.
Regis Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.524 Mln. vs. $1.356 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.49 last year. -Revenue: $54.338 Mln vs. $58.958 Mln last year.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu Regis Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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