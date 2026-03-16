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16.03.2026 14:20:28

Regis Appoints Susan Lintonsmith As CEO

(RTTNews) - Regis Corp. (RGS), Monday announced the appointment of Board Chair Susan Lintonsmith as the company's Chief Executive Officer.

Most recently, Lintonsmith served as worked on the franchisee side for European Wax Center, where she led operational and infrastructure improvements to support expansion and improve unit-level profitability.

Speaking about the future plans, the new CEO commented, "We will work with franchisees to move with focus and urgency to drive growth and strengthen our core business, using our company-operated salons as a learning laboratory for establishing best practices and leading innovation."

Meanwhile, Jim Lain, who served as interim CEO, will now assume the role of Chief Operating Officer.

On Friday, RGS closed trading at $22.36, up 6.48 percent on the Nasdaq.

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Geldpolitik in Serie
09:23 SMI verlangsamt Talfahrt
09:18 Marktüberblick: Versorgeraktien im Rallymodus
08:13 Ölpreis-Schock in der Luftfahrt: Wer zahlt die Rechnung?
13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
12.03.26 Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’360.17 19.16 BR7STU
Short 13’612.85 13.81 S8PBCU
Short 14’124.81 8.92 STCBFU
SMI-Kurs: 12’860.92 16.03.2026 14:14:01
Long 12’279.94 19.45 S6EBMU
Long 12’017.60 13.96 SRQB1U
Long 11’488.70 8.92 SRNB8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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