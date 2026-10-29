Regional SAB de CV Un legte Quartalsergebnis vor

Regional SAB de CV Un präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 USD gegenüber 0.270 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 522.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 469.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch