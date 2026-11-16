Regional Health Properties verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Regional Health Properties gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 USD gegenüber 1.17 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Regional Health Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch