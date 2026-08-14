Regional Health Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Regional Health Properties stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0.20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.680 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 142.94 Prozent auf 24.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch