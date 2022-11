Regierung setzt "Fokusgruppe private Altersvorsorge" ein

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat bei seiner Sitzung in Berlin die Einsetzung einer "Fokusgruppe private Altersvorsorge" beschlossen. Wie das Bundesfinanzministerium mitteilte, soll das Gremium unter dem Vorsitz von Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP) zwei Aufträge aus dem Koalitionsvertrag zu möglichen Reformen der privaten Altersvorsorge prüfen und bewerten. "Wir sind eine alternde Gesellschaft und wir brauchen in der Altersvorsorge eine neue Balance hinsichtlich der Frage, was das Umlagesystem und was die Eigenvorsorge leisten können", erklärte Toncar. "Wir wollen erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Laufe ihres Erwerbslebens Vermögen bilden können, damit sie ihre eigene Altersvorsorge auf ein breiteres Fundament stellen können."

Die Fokusgruppe soll den Angaben zufolge bis zum Sommer 2023 ihre Arbeit abschliessen. Bis dahin solle sie zum einen die Möglichkeit eines öffentlich verantworteten Fonds prüfen, der Altersvorsorgenden ein kostengünstiges und effektives Angebot unterbreiten könne. Zudem solle die Fokusgruppe die gesetzliche Anerkennung privater Produkte prüfen, die eine höhere Rendite als Riester-Verträge ermöglichten. Die angestrebte Reform solle die Attraktivität und Verbreitung der privaten Altersvorsorge steigern sowie Anreize insbesondere für untere Einkommensgruppen bieten, private Altersvorsorgeprodukte in Anspruch zu nehmen.

Die Fokusgruppe könne im Rahmen des von ihr zu erstellenden Abschlussberichts entsprechende Empfehlungen abgeben, die dann in die zu treffenden politischen Entscheidungen für eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge einfliessen sollen. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der Anbieterverbände, der Sozialpartner, des Verbraucherschutzes, der Wissenschaft sowie des Finanz-, des Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums zusammen. Vertreter der Bundesbank, der Finanzaufsicht Bafin und der Deutschen Rentenversicherung Bund sollen als ständige Gäste an den Sitzungen teilnehmen können.

