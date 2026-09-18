SIE Aktie 139991699 / JP3161620004
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18.09.2026 08:57:06
Regierung sagt, sie bekennt sich zu Klimaneutralität bis 2040 - meint in grossen Teilen aber 2050
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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