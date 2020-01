Regierung: Keine eigenen Erkenntnisse zu Absturzursache im Iran

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse über die Ursache des Flugzeugabsturzes im Iran vor. Man habe aber die Äusserungen von US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premierminister Justin Trudeau über einen möglichen Raketenbeschuss "zur Kenntnis genommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Den Iran rief er auf, Hinweise von Sicherheitsdiensten ernst zu nehmen und alle möglichen Ursachen in den Blick zu nehmen. Die Regierung fordere, dass die Tragödie "lückenlos aufgeklärt wird", so Seibert.

Teheran hatte zuvor den Verdacht zurückgewiesen, eine iranische Rakete könne den Absturz der ukrainischen Boeing 737 am Mittwoch verursacht haben. Neben Trump und Trudeau hatte aber auch der britische Premierminister Boris Johnson von konkreten Hinweisen auf einen möglichen Beschuss gesprochen.

Die Bundesregierung begrüsste unterdessen, dass der Iran US-amerikanischen Experten die Mitarbeit an den Untersuchungen ermöglichen wolle. Es stünden auch deutsche Experten bereit, um an dieser Aufklärungsarbeit mitzuwirken, sofern das gewünscht sei, erklärte Seibert. Aussenminister Heiko Maas habe mit seinem ukrainischen Amtskollegen telefoniert und deutsche Hilfe angeboten, ergänzte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul.

Am Donnerstagabend hatte die Lufthansa ihren Flug LH600 auf dem Weg nach Teheran zurück nach Frankfurt beordert, wie ein Sprecher am Abend sagte. Zur Begründung nannte die Fluggesellschaft eine andere Sichtweise auf die Sicherheitslage am Flughafen der iranischen Hauptstadt.

"Momentan finden keine Flüge nach Teheran statt", erklärte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums, Simone Buser. Das Ministerium rief die Airlines bis zum 30. Januar zur erhöhten Vorsicht im betreffenden Luftraum auf, verzichtete aber auf ein komplettes Flugverbot. Das Luftfahrtbundesamt beobachte die Lage fortlaufend und bewerte diese auch, betonte Buser.

