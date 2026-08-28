Regent Pacific Properties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Regent Pacific Properties lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Regent Pacific Properties mit einem Umsatz von insgesamt 0.6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7.69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch