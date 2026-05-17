Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.05.2026 07:58:44
Regeneron's Phase 3 Melanoma Trial Shows Numeric PFS Benefit But Misses Statistical Significance
(RTTNews) - Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) announced results from its Phase 3 trial evaluating two dose levels of fianlimab, a LAG-3 inhibitor, in combination with cemiplimab, a PD-1 inhibitor, as a first-line treatment for patients with unresectable locally advanced or metastatic melanoma. The study did not achieve statistical significance for the primary endpoint of progression-free survival (PFS) improvement compared with pembrolizumab monotherapy.
No new safety signals were identified with the fianlimab combination. However, a numeric improvement of 5.1 months in median PFS was observed for the high-dose fianlimab combination compared to pembrolizumab.
A separate Phase 3 head-to-head trial is ongoing, evaluating the high-dose fianlimab combination against Opdualag (nivolumab and relatlimab-rmbw) in first-line unresectable or metastatic melanoma.
The randomized, double-blind Phase 3 trial is investigating the combination of fianlimab and cemiplimab versus pembrolizumab in patients 12 years of age or older with unresectable locally advanced or metastatic melanoma who have not received a previous systemic treatment for advanced disease. The trial enrolled 1,546 patients who were randomized to receive either: 1600 mg fianlimab and 350 mg cemiplimab (high-dose combination) every 3 weeks; 400 mg fianlimab and 350 mg cemiplimab (low-dose combination) every 3 weeks; placebo and 200 mg pembrolizumab every 3 weeks; or placebo and 350 mg cemiplimab every 3 weeks.
REGN closed Friday's regular trading at $698.25 down $14.62 or 2.05%.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|
13.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.04.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
29.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
29.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.ch)
|
29.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
29.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst unter 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen schlussendlich tiefer
Der heimische Markt kam am Freitag kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende tiefrot. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.